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Население

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Пермские школьники могут купить и пополнить проездные в отделениях почты
1 ноября, 11:31
Население Пермского края за полгода сократилось более чем на 8 тысяч человек
5 сентября, 05:16
Пермский край не вошёл в топ-20 регионов по динамике заработной платы
21 мая, 02:42
Бывший мэр Перми назначен главой комиссии по оценке деятельности глав муниципалитетов
Указ о назначении подписан губернатором Прикамья.
5 марта, 13:10
За 11 месяцев 2023 года Прикамье покинуло 9,5 тысяч человек
Среди стран дальнего зарубежья пермяки предпочли Германию и Израиль.
11 февраля, 10:06
2023
Москва, Краснодар и Ленинградская область. Куда уезжают пермяки
24 ноября 2023, 12:08
Естественная убыль населения Пермского края с начала года превысила 7 тысяч человек
20 ноября 2023, 06:52
Из Прикамья с начала года выехало на полторы тысячи человек больше, чем приехало
3 ноября 2023, 15:16
В Пермском крае продолжает сокращаться рождаемость. В этом году — на 2% к прошлому
5 октября 2023, 12:32
Минус 100 тысяч. Власти дали прогноз по сокращению населения в Пермском крае
2 октября 2023, 11:01

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