properm.ru
ГлавноеВсе новости

Насилие

Выбрать дату
2024
Каждая четвертая жертва изнасилования в стране — несовершеннолетний ребенок
21 сентября, 04:44
Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
7 сентября, 08:47
Житель Прикамья полгода избивал своих маленьких сыновей
Отец-рецидивист умышленно причинял вред здоровью детей.
8 августа, 13:23
Пермский людоед Михаил Малышев устроился в приют для животных
17 июля, 08:40
Пермяки нашли завернутый в простыню труп мужчины с выколотыми глазами
19 июня, 11:07
Следком заинтересовался ситуацией с ребенком с Гайвы, которого выгуливали на верёвке
Видео появилось в соцсетях.
16 июня, 11:01
Главе СК доложат о жестком избиении парня в Пермском крае
Избиение прекратилось только в момент, когда потерпевший потерял сознание.
9 апреля, 03:19
Два месяца насиловал семилетнюю родственницу. Насильнику из Перми вынесен приговор
26 февраля, 05:58
В Пермском крае мужчина напал на подростка, угрожая отрезать голову
29 января, 07:27
2023
Кунгурячка два месяца истязала годовалого сына
25 декабря 2023, 14:45
Жительница Краснокамска год систематично избивала свою дочь
21 декабря 2023, 13:21
Житель Пермского края заплатит 100 тысяч рублей за избиение полицейского
20 декабря 2023, 06:16
Житель Добрянки не выпускал из квартиры возлюбленную и грозился ее убить
30 ноября 2023, 12:59
Приставы изъяли четырёхлетнего сына у агрессивной пьющей пермячки
30 октября 2023, 08:17
«А тебе разве не понравилось?» Пермячка получила срок за избиение насильника
25 сентября 2023, 04:42
Бил, душил и называл своим подарком. Подробности изнасилования студентки в Перми
7 сентября 2023, 06:31
В Прикамье возбуждено два уголовных дела на мужчину, отрезавшего руку своей жене
31 августа 2023, 09:58
Пермяк обрил жену налысо и отрубил ей руку на глазах у ребенка. Жуткая история
31 августа 2023, 06:39
Пермяка осудили за вымогательство у многодетного отца
21 августа 2023, 08:12
2022
Глава СК России взял на контроль ситуацию с избиением пенсионерки в Перми
О жалобах стало известно в начале недели
11 августа 2022, 04:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика