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Насилие над детьми

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2024
Два месяца насиловал семилетнюю родственницу. Насильнику из Перми вынесен приговор
26 февраля, 05:58
2022
Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование избиения девятилетнего мальчика из Перми
Видеозапись с данной историей появилась в соцсетях.
9 ноября 2022, 08:02

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