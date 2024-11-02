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Наталия Главатских

Наталия Главатских

Корреспондент Properm.ru
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2024
Спецпроект
Пермские хирурги оперируют людей с аритмией по новой методике. Как это происходит
Properm.ru побывали на операции в ФЦССХ имени С. Г. Суханова и узнали, как проходит операция, чем опасна мерцательная аритмия и можно ли избавиться от нее навсегда.
Спецпроект
«Сложнее попасть, чем проплыть». Как и зачем инженер из Перми переплыла Босфор
Зарегистрироваться на межконтинентальный заплыв через Босфор могут все, кто успел купить слот и подготовить справки о состоянии здоровья. Вот и «обычный человек из офиса», инженер Валерия Кобелева решилась на это. Что получилось — читайте в интервью корреспонденту Properm.ru Наталии Главатских.
Спецпроект
Что посмотреть пермякам в Екатеринбурге? ТОП-5 мест для знакомства с городом
Хотите отдохнуть в выходные, но при этом все интересные места в Пермском крае уже посетили? Предлагаем отправиться в столицу Урала — Екатеринбург, и познакомиться с богатой историей и искусством города.
Спецпроект
«Человеку дается передышка, чтобы подумать». Как в Перми помогают бездомным людям
Проблема бездомности после пандемии и обострения политической ситуации вновь стала более заметной. Как в Перми помогают людям в беде, почему важно поддержать тех, кто оказался на улице, и как работает система — поговорили с сооснователем дневного центра «Территории передышки» Анной Фадеевой.
Спецпроект
«Кошачьими лапками на большом пути». Галя Море — о Твиксе и том, как коты меняют мир
Полтора года назад прокуратура обязала пермский приют «Матроскин» освободить помещение, а из-за санкций подорожали корма и вакцины для животных. Как приюту удается быть на плаву и продолжит ли команда бороться в суде — корреспондент Properm.ru узнала у руководителя «Матроскина» Гали Море.
2023
Спецпроект
Как открыть модный продуктовый магазин по франшизе без лишних усилий? Инструкция
Редакция Properm.ru решила узнать, как запустить свое дело, избежав лишних рисков и усилий. Журналисты изучили работу модной уральской продуктовой сети Жизньмарт, которая сейчас активно развивается в городе. Недавно в Перми открылся их первый магазин большого формата, еще два заработают в ноябре.
Спецпроект
Спорткомплекс в экстрим-парке готов принимать гостей. Рассказываем, что внутри
История со строительством здания спортивного комплекса в экстрим-парке длилась с осени 2017 года, когда мэрия начала искать подрядчика для выполнения работ. В январе этого года спорткомплекс тихо, без торжественной церемонии открыли для посетителей. Properm.ru узнали, что же находится в здании.
Спецпроект
Пожарный из Нытвы и пермский скалолаз попали в проект «Суперниндзя». Вот их истории!
В прошлый понедельник, 13 февраля, на телеканале СТС состоялась премьера спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя». В нем снялись 175 сильнейших атлетов России. Участники должны покорить уникальную трассу, состоящую из двух полос по 100 метров, съемки продолжались, несмотря на дождь и холод. В числе желающих проверить свои силы есть и двое жителей Пермского края — пожарный из Нытвы Владимир Войтюк и известный скалолаз из Перми Дмитрий Тимофеев. Properm.ru поговорили с ними и узнали, как проходила подготовка к проекту и какие впечатления остались у парней от участия в нем.
2022
Спецпроект
Умный дом и плазма в каждой комнате. Показываем, как выглядят самые современные общежития в Пермском крае
Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «общежитие»? Старые обои, обшарпанные стены, холодные батареи, вечерние очереди в душ, тесные комнаты, шкафы, в которые не помещается и половина вашего гардероба. Properm.ru прогулялись со студентами по одному из корпусов комплекса общежитий Пермского Политеха по ул. Профессора Дедюкина, 18, построенных компанией «ЛУКОЙЛ». Спойлер: в корпусе светло, чисто и так уютно, что уезжать не хочется. Как же повезло студентам-нефтяникам, которые не будут страдать от печальных атрибутов общажной жизни, таких как серые стены, тараканы, холод и желание поскорее покинуть это здание! Компания «ЛУКОЙЛ» предоставляет студентам все удобства для жизни. Специально для них построены два корпуса общежитий — «Парма» и «Югра». Они названы так, потому что сейчас ребята учатся в Пермском крае (отсюда и «Парма»), а затем переедут в Когалым («Югра»). Первокурсники выделили восемь причин, почему им лучше жить здесь, а не поскорее искать съемную квартиру.
В Перми на плоскостных парковках появятся комплексы фотовидеофиксации. Рассказываем, зачем они нужны
Новая зона плоскостных парковок будет работать с 1 ноября.
12 октября 2022, 07:29
В Перми с 1 ноября должна появиться новая тарифная зона платных парковок
Нововведения будут действовать в зоне плоскостных парковок.
3 октября 2022, 11:33
Спецпроект
На месте будущей галереи откопали артефакты XVIII века. Properm.ru показывает находки
В историческом центре Перми, на заводе Шпагина, в этом году должно начаться строительство нового здания художественной галереи. Сотрудники Камской археологической экспедиции проводят зимние раскопки и находят предметы, которые помогут будущим поколениям больше узнать о первых жителях города. Что именно удалось найти — показываем в фоторепортаже Properm.ru.
2021
Зачем нужны профессиональные родители? Интервью с директором «Территории семьи» Анной Зуевой
18 октября 2021, 09:30

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