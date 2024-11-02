Наталия Главатских

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Умный дом и плазма в каждой комнате. Показываем, как выглядят самые современные общежития в Пермском крае

Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово «общежитие»? Старые обои, обшарпанные стены, холодные батареи, вечерние очереди в душ, тесные комнаты, шкафы, в которые не помещается и половина вашего гардероба. Properm.ru прогулялись со студентами по одному из корпусов комплекса общежитий Пермского Политеха по ул. Профессора Дедюкина, 18, построенных компанией «ЛУКОЙЛ». Спойлер: в корпусе светло, чисто и так уютно, что уезжать не хочется. Как же повезло студентам-нефтяникам, которые не будут страдать от печальных атрибутов общажной жизни, таких как серые стены, тараканы, холод и желание поскорее покинуть это здание! Компания «ЛУКОЙЛ» предоставляет студентам все удобства для жизни. Специально для них построены два корпуса общежитий — «Парма» и «Югра». Они названы так, потому что сейчас ребята учатся в Пермском крае (отсюда и «Парма»), а затем переедут в Когалым («Югра»). Первокурсники выделили восемь причин, почему им лучше жить здесь, а не поскорее искать съемную квартиру.