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Нацпроект

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Октябрь
В Перми расселили аварийный дом 1932 года постройки
29 октября, 03:34
Сентябрь
Рекультивация свалки в Соликамске выполнена на 65%
10 сентября, 03:47
До 2030 года в Пермском крае планируется обновить 1609 автобусов
5 сентября, 09:30
Август
В Соликамске прошла приемку новая дорога по улице Мичурина
29 августа, 11:48
В Перми до конца 2030 года расселят 138 тысяч квадратных метров аварийного жилья
29 августа, 04:16
Апрель
В Прикамье аннулировали 15 свидетельств о рождении, выданных на несуществующих детей
7 апреля, 09:35
Март
В Перми в рамках нацпроекта будут отремонтированы дороги, ведущие к медучреждениям
26 марта, 12:04
Пермского предпринимателя обвиняют в мошенничестве со средствами нацпроекта
В деле замешаны махинации с Пушкинской картой.
22 марта, 10:10
Сорваны сроки благоустройства парка в Куеде. Работы велись в рамках нацпроекта
Подрядчик оштрафован за такое отношение к работе
4 марта, 16:34
Февраль
Владимир Путин раздал россиянам триллионы рублей. Кто их получит
Льготы смогут получить многодетные семьи, молодые специалисты и участники СВО.
29 февраля, 11:58

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