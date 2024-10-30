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Наука

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Октябрь
Пермский ученый разработал модель для анализа экстремистской идеологии в соцсетях
30 октября, 11:00
На Чусовой в Пермском крае обнаружили редкое, но прекрасное природное явление
17 октября, 09:38
Сентябрь
Кандидат наук из Перми изобрела рецепт крема для лица и вышла на маркетплейсы
24 сентября, 03:00
Умер известный советский и российский ученый, политик, общественник Евгений Сапиро
21 сентября, 07:39
Владимир Путин наградил пермского ученого орденом «За заслуги перед Отечеством»
18 сентября, 07:53
Пермские ученые представили методику для повышения надежности дорожного покрытия
5 сентября, 05:32
Август
В Перми выпустили первый в России иммуноглобулин высокой концентрации
29 августа, 12:52
Пермский совет ректоров предложил подходы к улучшению мер поддержки образования
21 августа, 12:53
В Пермском крае докторам наук увеличат выплаты до 30 тысяч рублей
21 августа, 09:32
Пермские учёные нашли оптимальную технологию получения биотоплива из водорослей
6 августа, 05:24
Июль
Какой металл можно есть, а какой не тонет в воде? Рассказывают пермские ученые
19 июля, 15:10
Пермские ученые придумали, как улучшить экологию с помощью кирпичей
19 июля, 05:50
Выплаты докторам наук в Пермском крае увеличат на 10 тысяч рублей
19 июля, 03:50
Пермские инженеры создали технологию, способную писать музыку разных жанров
16 июля, 04:52
Ученые изучают возможность выращивания дыни в Пермском крае
11 июля, 13:06
Июнь
В космосе нашли самую древнюю пару сливающихся черных дыр
Это самая далекая пара взаимодействующих квазаров, когда-либо обнаруженная учеными.
21 июня, 10:42
Разработка ученых Пермского Политеха повысит урожайность посевов на 20%
19 июня, 06:03
Директором фонда целевого капитала Пермского университета стала Ксения Пунина
17 июня, 11:33
Ученые выяснили, что слоны дают друг другу имена
13 июня, 08:53
Обитает в Крыму и Азии, но оказался в Прикамье. Ученые ПГНИУ нашли редкий вид змей
11 июня, 06:50

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