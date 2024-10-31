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2024
От причала Речного вокзала в Перми в этом сезоне отплыли более 200 тысяч пассажиров
31 октября, 13:33
Стало известно, какие направления для речных прогулок популярны у пермяков
10 февраля, 06:57
Новый роман пермского писателя Алексея Иванова «Речфлот» выйдет в продажу с 1 марта
2 февраля, 09:15
2023
Рейсы по маршруту Березники-Быстрая-Березники отменили из-за поломки теплохода
Судно обещают починить на следующей неделе.
15 августа 2023, 03:02
Из-за маловодья Камы пермяки могут остаться без речных круизов
Угроза пока есть круизному судоходству, но может сказаться и на рентабельности грузового
4 мая 2023, 07:08
В Прикамье стартовала навигация для маломерных судов
Она продлится до 20 ноября.
25 апреля 2023, 11:25
2022
Отслеживание автобусов в Перми онлайн
Лучшие приложения, позволяющие узнать, где едет автобус или другой общественный транспорт на карте города онлайн, с возможностью уточнять время, строить маршруты. Подробнее на properm.
11 мая 2022, 15:20

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