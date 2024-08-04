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Назначение

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Август
Назначен новый руководитель Пермского бизнес-инкубатора
Ранее Екатерина Трунина занимала руководящие посты в сфере продаж.
4 августа, 09:13
Июль
Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков
Последние четыре года Веселков был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.
16 июля, 09:00
Замглавы Добрянского округа по ЖКХ назначен директор казначейства Алексей Симонов
8 июля, 03:26
Июнь
Дмитрий Махонин обсудил с и. о. главы Соликамского округа приоритетные задачи
Александр Русанов приступил к новым обязанностям на днях.
26 июня, 14:35
Сегодня подчинённым был представлен новый руководитель пермской полиции
Полковник Алексей Салтыков ранее возглавлял отдел МВД России «Пермский».
21 июня, 14:49
Ректором Пермского медицинского университета назначена Анна Благонравова
21 июня, 05:37
Назначен новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда в Перми
Евгений Шайхутдинов ранее возглавлял Арбитражный суд Челябинской области.
14 июня, 11:18
Май
Анастасия Крутень представила новых главврачей двух больниц Прикамья
Министр отметила, что на новых местах руководителям придется непросто.
17 мая, 12:43
Апрель
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Анатолий Ташкинов остаётся работать в вузе.
27 апреля, 10:30
Прокурор из Перми лишился должности из-за жены-замглавы администрации
2 апреля, 10:26
Заместителем главы ГУФСИН по Пермскому краю стал 42-летний Артем Мушинский
Это уже пятый зам руководителя ведомства.
2 апреля, 06:09
Февраль
Назначен новый руководитель пермского краевого «Управтодора»
Ранее Дмитрий Сергеев возглавлял Пермблагоустройство.
22 февраля, 10:36
Краевое заксобрание готовится рассмотреть Александра Белых на пост председателя КСП
9 февраля, 12:58
Кандидат на пост председателя краевой КСП успешно прошел собеседование в Москве
1 февраля, 13:07
Январь
В Перми назначен и. о. главы администрации Индустриального района
25 января, 06:56
Татьяна Чуксина может стать полноценным главой минэкономразвития Прикамья
Сейчас чиновник возглавляет краевое министерство с приставкой «и.о.»
24 января, 14:22
В ФК «Амкар-Пермь» назначен новый тренер
Валерий Шанталосов работал в клубах ПФЛ.
17 января, 16:06
Назначен новый руководитель пермского регионального центра организации закупок
Ранее Вера Ануфриева работала в краевом минтарифов.
16 января, 16:13
В Пермском военном институте Росгвардии представлен новый руководитель
Им стал полковник Филипп Сиволапов.
9 января, 15:48
У пермской краевой федерации киберспорта появился новый руководитель
9 января, 05:37

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