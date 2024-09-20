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Ндфл

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Спецпроект
Бюджетные «плюшки» не радуют молодежь: она уезжает, а довольна жизнью только треть
Парламентарии приняли новые поправки в бюджет, а также высказались о мерах поддержки молодых пермяков.
Июль
Как скажется прогрессивная шкала НДФЛ на населении? Отвечает эксперт пермского вуза
13 июля, 13:44
Пермский край занял второе место в ПФО по объёму поступающих в бюджет РФ налогов
9 июля, 05:41
Май
«Пейн, я средний класс не чувствую». Пользователи сети шутят о налоговой реформе
30 мая, 12:26
Минфин предлагает повысить ставки НДФЛ: кто сильнее пострадает от изменений
29 мая, 02:20
Март
Какие налоговые вычеты положены пермякам в 2024 году
25 марта, 08:48

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