properm.ru
ГлавноеВсе новости

Небесная ярмарка

Выбрать дату
2024
Стало известно, почему на фестивале «ПРОНЕБО» не будет платных полётов на шарах
Шанс на подъем нужно будет выиграть.
9 июля, 03:47
В Кунгуре этим летом пройдет рок-фестиваль на авиационную тематику «Небеска»
14 февраля, 05:13
2023
Стали известны даты проведения «Небесной ярмарки-2023»
Фестиваль воздухоплавания в этом году будет проходить августа в районе деревни Тёплая в окрестностях Кунгура.
2 марта 2023, 09:54
Федерация воздухоплавания не будет организовывать «Небесную ярмарку» в Кунгуре
Президент федерации Андрей Вертипрахов заявил, что его команда будет заниматься организацией других мероприятий.
28 февраля 2023, 03:29
2022
Фестиваль «Небесная ярмарка» в следующем году пройдёт не в Кунгуре
Новая площадка «Небески» находится рядом с деревней Тёплая.
23 декабря 2022, 07:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика