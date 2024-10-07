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Неблагоприятные метеоусловия

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Октябрь
Пермяков предупреждают о резком ухудшении погодных условий
7 октября, 12:04
Август
Пермяков предупреждают о возможности формирования смерчей и крупном граде
28 августа, 11:50
Погода в Прикамье может резко ухудшиться в ближайшие часы
5 августа, 09:35
Июль
Пермяков предупреждают о тумане и грозе
Особенное внимание на метеоявления просят обратить водителей.
28 июля, 11:52
Июнь
Ливни и шквалы: чем запомнилась эта ночь жителям Прикамья
20 июня, 04:26
Май
Названы муниципалитеты Прикамья, в которых наблюдались рекордные порывы ветра
Погода повторила рекорд прошлого года.
28 мая, 05:14
Апрель
Сегодня в Прикамье резко похолодает, местами ожидается гроза и мокрый снег
24 апреля, 04:23
Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололедице и дожде
8 апреля, 15:23
Пермяков предупреждают об мокром снеге, гололедице на дорогах и резком похолодании
5 апреля, 08:57
Пермяков предупреждают о порывистом ветре, тумане и гололеде
Возможны обрывы ЛЭП, сход снега и льда с крыш, аварии
4 апреля, 08:53
Пермяков предупреждают о сильном, порывистом ветре
3 апреля, 11:50
Март
ГИБДД просит пермских водителей ограничить поездки вечером и ночью
27 марта, 11:26
В Перми к 17:00 ожидают переход дождя в мокрый снег
27 марта, 10:20
В Прикамье из-за обильного снегопада ограничат движение по ряду дорог
26 марта, 14:26
Дождь, мокрый снег и гололедица. Пермяков предупреждают об ухудшении погоды
22 марта, 08:55
Пермяков предупреждают об изморози, гололедице на дорогах и резком похолодании
Из-за изменившихся погодных условий нужно быть особенно внимательным на дорогах
6 марта, 05:22
Февраль
Пермяков просят воздержаться от длительного нахождения на улице
17 февраля, 05:33
Январь
Снято ограничение на движение грузового транспорта на федеральной трассе в Прикамье
24 января, 05:13
Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололеде, порывах ветра
20 января, 08:56
Пермский аэропорт закрыт на прием и отправку воздушных судов
19 января, 14:07

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