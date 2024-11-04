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Неблагоприятные условия

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В Прикамье прогнозируют гололедицу и другие неблагоприятные метеоявления
4 ноября, 09:31
Прикамье 28 августа окатят сильный ливень и крупный град
28 августа, 05:31
Пермяков предупреждают о сильном снеге, гололедице и дожде
8 апреля, 15:23
Пермяков предупреждают об мокром снеге, гололедице на дорогах и резком похолодании
5 апреля, 08:57
Пермяков предупреждают о сильных морозах и их последствиях
10 января, 04:56
2023
В пермском аэропорту задерживается вылет трёх авиарейсов
21 ноября 2023, 17:02
Пермяков предупреждают о гололедице на дорогах
Неблагоприятные погодные условия прогнозируют на всей территории края.
26 октября 2023, 08:23

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