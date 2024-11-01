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Недвижимость

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Ноябрь
Прокуратура заставила мэрию Перми ограничить доступ в опасную для людей двухэтажку
1 ноября, 05:44
Октябрь
В Орджоникидзевском районе снесли дом и обязали собственника оплатить демонтаж
28 октября, 10:27
Здание ВКИУ не будут использовать для второй сцены театра «У Моста»
23 октября, 10:32
Заместителя главы администрации Краснокамска Максимчука уволили по решению суда
23 октября, 05:47
Инспекция по охране памятников разрешила снос бывшего ресторана «Живаго» в Перми
22 октября, 12:44
В Перми в ТРК «Семья» откроют ещё один магазин сети modi
22 октября, 05:46
Торги на проведение текущего ремонта в здании ОКН «Училище народное» не состоялись
19 октября, 13:18
Первые сделки по выкупу недвижимости на Тихом Компросе состоятся до конца 2024 года
19 октября, 04:54
Власти разрешили построить в Перми 100-метровый дом. Где он будет?
18 октября, 03:44
Прокуратура взяла на контроль достройку проблемного дома в ЖК «Авиатор»
17 октября, 06:07
В Перми ликвидирован один из последних активов миллиардера Дмитрия Рыболовлева
17 октября, 05:45
Застройщик отеля Radisson ожидает заключения о соответствии здания
15 октября, 06:47
За 208,9 миллиона в Перми продаются склады фармацевтической сети
15 октября, 03:46
Фасад «дома со львами» в центре Перми должны отремонтировать до октября 2027 года
14 октября, 09:02
Минимальный взнос по семейной ипотеке вырос, увеличилась и переплата
14 октября, 08:36
У ТРК «СпешиLove» началась подготовка к строительству нового ЖК
10 октября, 04:06
В Перми могут поднять налоги на дорогую землю и недвижимость
7 октября, 03:11
К чему приведет очередное повышение ключевой ставки? Рассказали эксперты
1 октября, 12:23
Сентябрь
За лето загородные дома в Прикамье подорожали на 2%
22 сентября, 08:20
Пермская недвижимость названа самой доступной среди городов-миллионников
17 сентября, 14:40

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