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Нефтяники

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2024
Бывший пиарщик главы Перми трудоустроилась в корпоративную газету «ЛУКОЙЛа»
Экс-глава пресс-службы администрации Перми ушла покинула ведомство в декабре 2023 года.
13 мая 2024, 10:10
Экс-глава минтранса Пермского края возглавил новый проект нефтяников
Ранее организацией руководил бывший замгендиректора ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
10 января 2024, 06:50
2012
ЛУКОЙЛ-Пермь: нефтяники помнят героев
В канун Дня Победы в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» чествуют ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.
10 мая 2012, 07:40
2011
Спецпроект
Мониторинг Properm.ru: цены на АЗС вздрогнули. Вверх
Почти на всех заправках отмечается легкий подъем ценников на все виды топливо.

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