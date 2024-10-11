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Некролог

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2024
В Перми скончался врач скорой помощи с 40-летним стажем
11 октября, 13:14
Скончался известный пермский писатель Владимир Максимович
10 октября, 07:44
В Прикамье простились с погибшим на СВО 45-летним гранатометчиком Виктором Жабюком
3 октября, 06:17
Умер один из самых опытных фтизиатров и рентгенологов Пермского края
13 августа, 06:14
В Пермском крае скончался бывший глава Яйвы Владимир Тарасов
6 августа, 14:22
Заслуженный артист России умер в Перми после долгой болезни
Актеру было 78 лет.
26 июля, 12:04
В Екатеринбурге умер бывший глава Минприроды Прикамья Константин Черёмушкин
26 июля, 08:49
На СВО погиб замдиректора Коми-Пермяцкого драмтеатра Владимир Трушников
14 июня, 05:36
Умер известный пермский ученый Георгий Онищенко
30 мая, 09:56
Прощание с пермской радиоведущей Ниной Соловей пройдет 30 мая
Журналистка умерла в ночь на 28 мая от продолжительной болезни.
29 мая, 03:12
В Перми умерла известная радиоведущая Нина Соловей
28 мая, 07:00
2023
В Перми простятся с хирургом-стоматологом с 40-летним стажем Татьяной Ишимовой
20 декабря 2023, 07:13
На 85-м году жизни скончался экс-глава Губахи Геннадий Мишустин
Прощание с Геннадием Мишустиным пройдет в Перми 1 декабря.
28 ноября 2023, 13:24
Умерла актриса Пермского театра кукол Вера Оськина
31 октября 2023, 05:45
Пермскую актрису Нину Заразилову похоронят на Северном кладбище
С заслуженной артисткой РФ простятся сегодня, 30 октября.
30 октября 2023, 04:29
Умер экс-заместитель председателя КСП Пермского края Владимир Шуклецов
19 сентября 2023, 09:37
Умер автор песни «Беловежская пуща» и муж Александры Пахмутовой Николай Добронравов
Поэта не стало после тяжелой болезни.
17 сентября 2023, 04:46
Скончался бывший главный врач пермской медсанчасти №1 Алексей Грачев
Мужчина проработал в медицинской организации более 50 лет.
15 сентября 2023, 13:10
Известный врач-пульмонолог Вячеслав Кучерский умер в Перми
Он возглавлял отделение пульмонологии ГКБ №2 им. Ф. Х. Граля.
25 августа 2023, 03:33
Доцент Высшей школы экономики Дмитрий Гергерт умер в Перми
Прощание с учёным состоится 5 августа.
3 августа 2023, 07:07

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