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Нелегальная миграция

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2025
В Прикамье иностранца будут судить за взятки сотруднице миграционной службы
21 января, 14:06
2024
В Кизеле за взятки от иностранцев осудили сотрудницу миграционной службы
25 декабря 2024, 13:02
В Закамске 20 сентября прошли массовые задержания граждан
По сообщению полиции, проводились оперативные профилактические мероприятия.
22 сентября 2024, 05:35
Пермские силовики задержали подозреваемого в организации незаконной миграции
Мужчина вел преступную деятельность в течение нескольких лет.
26 февраля 2024, 11:15
2023
В Перми пресечена схема незаконной миграции из Средней Азии
Активист-общественник за деньги обустраивал иностранцев в Прикамье.
20 ноября 2023, 05:39

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