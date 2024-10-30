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Нелюбин

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2024
К ответственности за банкротство «Экопромбанка» хотят привлечь людей с Кипра
30 октября, 07:42
2023
Владимир Нелюбин остался свободным от долгов в 224,5 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов не смогло обжаловать освобождение от долгов экс-совладельца «Экопромбанка», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
6 ноября 2023, 10:08
Экс-депутат и бывший банкир Владимир Нелюбин вышел на свободу
3 октября 2023, 09:20
Из-за спора о квартире осужденного бизнесмена Владимира Нелюбина оставили банкротом
27 февраля 2023, 13:59
Экс-депутат краевого Заксобрания вернул банку 0,008% задолженности и остаётся за решёткой
Владимир Нелюбин почти вышел по УДО, однако был оставлен в колонии прокуратурой.
21 февраля 2023, 03:50
Спецпроект
Испанские споры и растительные сыры. Самое интересное в арбитражном суде в январе
Январь выдался богатым на интересные арбитражные дела — все они рассматриваются с прошлого года и раньше. Близка к завершению процедура банкротства бывшего бенефициара «Экопромбанка» Владимира Нелюбина, другой совладелец банка Петр Кондрашев продолжает отстаивать права на владение акциями «Соликамского магниевого завода». Завершены в первой инстанции споры между испанским Amusement Logic, S.L. и подрядчиком строительства пермского зоопарка АО «РЖДстрой». Об этих и других знаковых процессах — в традиционном обзоре Properm.ru.
Осужденному бизнесмену Владимиру Нелюбину не удалось выйти из процедуры банкротства
27 января 2023, 14:47
2022
Экс-председателя правления «Экопромбанка» Андрея Туева отправили в колонию за растрату средств банка
Год назад Туев был экстрадирован с Кипра, во время расследования он дал показания о действиях миллиардера Петра Кондрашева, приведших к краху банка.
4 октября 2022, 06:50
Долг Владимира Нелюбина на 263,5 миллиона рублей перед «Экопромбанком» погашен
Долги былипогашены в том числе за счет имущества компании «В.А. И КО», учрежденной Владимиром и Венерой Нелюбиными. Она управляла несколькими спортивными объектами в Перми.
26 сентября 2022, 10:40
Экс-депутат Заксобрания Владимир Нелюбин пока не выйдет по УДО
Заседание суда перенесено на 15 августа
8 августа 2022, 10:52
Участника дела о хищении 215 миллионов рублей в «Экопромбанке» оставили на свободе
Игорь Куйда скрывался от следствия, но в 2019 году вам сдался силовикам и дал признательные показания.
11 июля 2022, 06:53
Суд снял арест с владений экс-политика Владимира Нелюбина в прикамском «Лукоморье»
6 июля 2022, 06:17
Осужденный бизнесмен Владимир Нелюбин не будет отвечать по долгам «Пермдорстроя» на 3 млрд рублей
25 апреля 2022, 13:10
Это был тяжелый год. ТОП-7 знаковых арбитражных дел 2021-го по версии Properm.ru
В 2021 году в арбитражный суд Пермского края было подано 32,4 тысячи исков. Мы выбрали семь знаковых и оказывающих влияние на жизнь региона экономических процессов, рассматриваемых в ушедшем году.
2 января 2022, 06:00
2021
Верховный суд РФ отказался восстановить срок давности по долгам жены экс-председателя «Экопромбанка»
29 декабря 2021, 12:56
Иногда они возвращают. Товарный двор и другие интересные арбитражные дела октября
8 ноября 2021, 02:32
На торги вновь выставили долги топ-менеджеров пермского «Экопромбанка»
5 сентября 2021, 10:59
2020
«Ива» мировая и семь лет не крюк. Самые интересные арбитражные дела октября
5 ноября 2020, 03:01
Коммунальные долги ЗУМК, прощенный миллиард и цирк в зоопарке. Самые интересные арбитражные дела августа
3 сентября 2020, 02:53
Лыжная база «Пермские медведи» вновь не заинтересовала покупателей
11 августа 2020, 11:45

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