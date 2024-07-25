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Непогода

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Июль
Ветреная и дождливая погода ожидает жителей Прикамья в эту пятницу
25 июля, 10:09
Май
В мэрии рассказали, какие районы Перми обработаны от клещей
7 мая, 12:50
Март
В ГИБДД попросили жителей Прикамья не ездить за рулем по вечерам и ночам
9 марта, 14:32
Ноябрь 2023
В Перми задержки в прилетах и вылетах рейсов из-за непогоды
Пермский аэродром временно закрыт из-за осадков, сообщили в пресс-службе.
22 ноября 2023, 18:54
Октябрь 2023
Пермяков предупреждают о сильных дождях и дожде со снегом этой ночью
13 октября 2023, 09:47
Август 2023
Пермяки застряли в Бурятии из-за разрушенной железной дороги
В субъекте введен режим ЧС.
22 августа 2023, 15:06

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