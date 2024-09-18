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Несчастный случай

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2024
В Пермском крае на производстве с начала года погибли 11 человек
18 сентября, 16:26
В Прикамье завершено расследование загадочного исчезновения сотрудника завода
13 сентября, 05:49
В Перми спортивная школа заплатит 1,5 млн рублей за гибель подростка
22 июля, 08:43
Прокуратура взяла на контроль проверку по утонувшему в Кунгурском округе подростку
20 июня, 06:21
Следком проводит проверку по факту утопления 14-летнего ребенка в реке Сылва
20 июня, 02:38
В Перми от удара крышкой люка по голове погиб водитель цементовоза
14 мая, 13:27
В мэрии Перми прокомментировали падение девочки в открытый люк
12 февраля, 07:17
Во время работы на производстве пермяк остался без пальца на руке
27 января, 04:02
2023
Стали известны подробности гибели охотника во время добычи лося под Кишертью
Из трёх выстрелов подозреваемого один попал в знакомого, который скончался на месте.
24 ноября 2023, 12:30
В Кишертском округе во время охоты вместо лося убили одного из охотников
24 ноября 2023, 10:35
За полгода на производстве в Пермском крае погибли пять человек
6 июля 2023, 15:54
В Чердынском округе дерево на лесосеке тяжело травмировало рабочего
За нанесённые травмы сейчас будут судить тракториста.
14 апреля 2023, 14:51
Пермяк, которого искали больше десяти дней, обнаружен мёртвым
Вероятно, он провалился под лёд во время рыбалки.
30 января 2023, 03:00
2022
Роструд инициировал расследование несчастного случая с упаковщиком пермского предприятия
Мужчина получил удар доской в лицо.
27 октября 2022, 11:14
На пермском заводе в результате несчастного случая умер рабочий
Мужчина дошёл до медпункта, где и скончался.
20 сентября 2022, 05:01

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