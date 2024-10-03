properm.ru
ГлавноеВсе новости

Несчастный случай на работе

Выбрать дату
2024
Дворник погиб в результате падения с крыши школы в Пермском крае
3 октября, 09:50
В Пермском крае на производстве с начала года погибли 11 человек
18 сентября, 16:26
В Перми от удара крышкой люка по голове погиб водитель цементовоза
14 мая, 13:27
2023
За полгода на производстве в Пермском крае погибли пять человек
6 июля 2023, 15:54
В Чердынском округе дерево на лесосеке тяжело травмировало рабочего
За нанесённые травмы сейчас будут судить тракториста.
14 апреля 2023, 14:51
Компания выплатит 650 тысяч рублей семье своего погибшего работника-пермяка
Такое решение принял суд в Перми.
14 апреля 2023, 13:23
В Чайковском на заготовке древесного угля погибли два рабочих
Несчастный случай произошёл 6 апреля.
11 апреля 2023, 08:42
2022
В результате несчастного случая на ОАО «Губахинский кокс» погиб рабочий
Гострудинспекция проводит расследование происшествия.
7 ноября 2022, 05:45

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика