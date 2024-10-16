properm.ru
ГлавноеВсе новости

Несовершеннолетние

Выбрать дату
2024
В Прикамье 12-летние подростки разбили линзы железнодорожных светофоров
16 октября, 14:35
Глава Следкома поручил возбудить дело на мигранта, домогавшегося двух девочек в Перми
30 сентября, 09:12
Суд отказал пермским табачникам в иске об отмене регионального закона
Табачная продукция и товары для курения до сих пор не могут быть реализованы в павильонах на территории Пермского края.
19 июля, 09:55
За год количество особо тяжких преступлений в Прикамье снизилась на 3%
17 июля, 05:16
Сотрудники полиции провели профилактические мероприятия в торговых центрах Перми
27 марта, 08:23
В Прикамье количество детских самоубийств осталось на прежнем уровне
19 февраля, 08:51
В 2023 году в Прикамье женщины стали меньше привлекаться за совершение преступлений
Большая часть противоправных деяний была совершена безработными.
12 февраля, 05:31
В Перми пройдет вечеринка для помощи бездомным
26 января, 09:42
2023
Подростковая преступность в Пермском крае подскочила почти на четверть
29 ноября 2023, 10:53
«Меня избивали на глазах у детей». Опека забрала у жительницы Перми трехлетнюю дочь
9 августа 2023, 07:49
2022
Только за 4 месяца в Пермском крае в полицию поступило 779 заявлений о розыске несовершеннолетних
Больше половины детей и подростков ушли из дома или потерялись. Остальные - сбежали из детских учреждений.
13 июня 2022, 06:19

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика