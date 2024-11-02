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Несовершеннолетний

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Ноябрь 2024
В Прикамье прокуратура взяла на контроль проверку смертельного ДТП с ребенком
Инцидент произошел 1 ноября.
2 ноября 2024, 05:19
Октябрь 2024
В Прикамье подросток на питбайке наехал на пешехода и погиб сам
По факту инцидента проводится проверка.
5 октября 2024, 13:47
Август 2024
В Госавтоинспекции Прикамья раскрыли подробности смертельного ДТП в Лямино
По факту инцидента проводится проверка.
20 августа 2024, 02:56
Июнь 2024
Прокуратура Пермского района организовала проверку по факту гибели ребенка в водоеме
Инцидент произошел 22 июня.
23 июня 2024, 06:59
Февраль 2024
Пермская прокуратура проверит обстоятельства принудительной высадки ребенка на Гайве
Александр Бастрыкин распорядился возбудить дело по факту инцидента в Орджоникидзевском районе Перми.
2 февраля 2024, 08:12
Январь 2024
Пермский подросток сбежал во Владивосток, чтобы заработать на японскую машину
Парень сбегает из дома уже не в первый раз.
24 января 2024, 05:33

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