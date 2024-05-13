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Незаконная охота

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2024
За застреленного лося житель Нытвы заплатил 400 тысяч рублей возмещения ущерба
Мужчина убил животное в период, когда охота запрещена.
13 мая 2024, 12:40
2020
Жителей Пермского края оштрафовали за охоту на медведя во время самоизоляции
Охотники добывали медведя на территории Пермского края без соответствующих разрешений и соблюдения требований закона.
8 апреля 2020, 06:55
2015
В Октябрьском задержаны убившие лося браконьеры
Предварительный ущерб от гибели животного составил не менее 200 тыс. рублей.
5 ноября 2015, 11:59

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