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Незаконная постройка

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2024
Власти требуют признать гостиницу в Перми незаконной постройкой
Здание было построено без получения необходимых разрешений и с нарушением действующего законодательства.
23 августа 2024, 03:49
С берега Мулянки в Перми снесут самовольную постройку
Объект внесен в реестр как незаконный.
25 июня 2024, 05:43
2015
В Чайковском снесут незаконно построенный торговый центр
С исполнением приговора суда собственник тянул весь 2015 год. Торговый центр, расположенный на улице Сосновой должен быть демонтирован до 30 августа.
28 августа 2015, 11:24
2012
Автосалон «Сильвер Моторс» признан незаконной постройкой
Арбитражный суд постановил снести двухэтажное здание за счет владельца ООО «Практик-А» и ООО «Грейт-Авто».
14 декабря 2012, 11:40

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