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Никита Андреев

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2024
Спортсменка из Чусового завоевала Кубок чемпионов по могулу
Третье место по дисциплине «могул» в мужской категории занял также уроженец Чусового — Артем Шульдяков.
27 марта 2024, 07:14
2015
За упавшую на пермяка глыбу льда сотруднице УК дали 2,5 года ограничения свободы
Кроме того, женщина должна будет выплатить молодому человеку 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
19 февраля 2015, 08:26
2014
Уголовное дело о падении с крыши глыбы льда на студента передано в суд
На скамье подсудимых - начальница участка ООО «Жилищная управляющая компания».
13 ноября 2014, 05:24
В Перми возбуждено дело по факту падения ледяной глыбы на студента
Учащемуся колледжа был причинен тяжкий вред здоровью. Следователи устанавливают лиц, ответственных за уборку крыши.
28 марта 2014, 06:58

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