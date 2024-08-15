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Никитин

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2024
Пермяк Владимир Никитин стал 25-кратным чемпионом России
Бегун стал лучшим на дистанции 5 тысяч метров.
15 августа 2024, 14:35
2013
«Газовая атака» заставила администрацию создать регламент оповещения
Власти готовят постановление, которое позволит оперативнее информировать население в случае каких-либо происшествий.
5 сентября 2013, 12:30
У пресс-службы администрации Перми появился руководитель
Место Максима Оборина, который был назначен зампредседателя департамента информационной политики администрации губернатора, заняла Наталья Шушпанова.
15 апреля 2013, 10:55

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