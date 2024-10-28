Никогданибудь

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Октябрь
Под Пермью планируют построить круглогодичный аквапарк за 1,3 миллиарда рублей
28 октября, 10:25
Власти Перми могут выкупить у христиан-евангелистов ДК им. Ленина
18 октября, 09:39
Назван новый срок открытия экспозиции в новом здании пермской галереи
15 октября, 15:27
Подрядчик расторг контракт на проведение реконструкции аэропорта Большое Савино
9 октября, 05:42
Сентябрь
Губернатор объяснил, почему в Перми не построили аквапарк
19 сентября, 09:16
Новый зоопарк на Нагорном планируют открыть летом 2025 года
17 сентября, 11:02
Видео. Подрядчик снял с воздуха процесс строительства зоопарка на Нагорном
16 сентября, 07:29
Август
Процесс банкротства «Белкомура» может завершиться этой осенью
22 августа, 12:10
Реконструкцию Гостиного двора в Кунгуре могут перенести на два года
21 августа, 05:37
В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке
16 августа, 12:35
Работы по строительству крематория в Перми в 2025 году оценены почти в 489 млн рублей
8 августа, 05:09
Июль
Выбран подрядчик для реконструкции путепровода на Монастырской за 1,6 млрд рублей
19 июля, 05:40
СМИ: федеральный медицинский центр «Белая роза» в Перми могут открыть этой осенью
16 июля, 10:55
В центре Перми окончилось строительство пятизвездочной гостиницы Radisson
6 июля, 12:25
В новую краевую клиническую инфекционную больницу перевезли пациентов
4 июля, 13:17
Пермские власти хотят отказаться от достройки крематория на Восточном кладбище
3 июля, 05:39
Сроки открытия краевой инфекционной больницы в Перми перенесли
2 июля, 11:35
Июнь
В крематории на Восточном кладбище планируют сжигать мусор
25 июня, 08:17
«Энергия» Шрёдингера. Дети из групп обучения плаванию не попали на первую тренировку
10 июня, 13:41
Май
Этим летом планируют возобновить работы на старом мосту через Чусовую
21 мая, 11:01

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