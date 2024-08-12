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Николай Вернигор

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Август 2024
Заключенный пермский экс-священник пытается обжаловать приговор
Николай Вернигор подал апелляционную жалобу в краевой суд.
12 августа 2024, 11:36
Июнь 2024
В Перми лишенный сана священник осужден на семь лет колонии общего режима
Николай Вернигор признан виновным в краже, хищении, присвоении и растрате.
17 июня 2024, 06:38
Ноябрь 2023
Пермскому священнику Николаю Вернигору вменили кражи на 22 миллиона рублей
Церковный служитель тратил деньги с корпоративной карты, а также продавал имущество епархии и настоятеля.
30 ноября 2023, 12:16

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