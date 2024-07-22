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Нижний новгород

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2024
Среди городов-миллионников в Перми меньше всего заказывают обеды на работу
Чаще всего на обед люди выбирают «первое» и «второе».
22 июля 2024, 04:34
Спортсмены Прикамья завоевали две медали на международном турнире
Соревнования прошли в Нижнем Тагиле.
26 февраля 2024, 06:38
Библиотекарь из Пермского края не смог одержать четвертую победу в «Своей игре»
Житель Березников проиграл ведущему интеллектуальных игр из Балаково.
30 января 2024, 05:19
В конце января из Перми откроется четыре прямых рейса в регионы России
Рейсы будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ АЭРО».
25 января 2024, 08:03
Самый длинный речной круиз России пройдет через Пермь в 2024 году
Пассажиры теплохода «Николай Некрасов» посетят 30 городов «золотой» коллекции круизов.
9 января 2024, 11:41
2023
Появился список субсидируемых авиарейсов на 2024 год. Куда можно улететь из Перми?
Рейс в Минск остался единственным субсидируемым международным маршрутом.
21 декабря 2023, 14:02
2012
10 лучших туристических маршрутов России, в которых нет Перми
Кампания по раскрутке Перми как культурной столицы, похоже, все-таки не удалась: Пермь не вошла даже в список российских городов, которые следует посмотреть туристам.
4 мая 2012, 12:54
2010
Олег Чиркунов «закрыл» «Внуково»
Губернатору удалось то, что не смог сделать сильнейший снегопад, обрушившийся на Москву.
9 декабря 2010, 12:25
В Пермь прибыл новый козел
Взамен уехавшего в Нижний Новгород собрата.
16 ноября 2010, 06:59

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