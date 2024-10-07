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Ночной клуб

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2024
В Мотовилихе отреставрируют здание «Горного хрусталя»
Сейчас в здании находятся магазины и развлекательные площадки.
7 октября 2024, 09:20
Песня о Перми возглавила ТОП-100 крупнейшего мирового сервиса электронной музыки
Релиз Perm in the night состоялся 27 сентября.
3 октября 2024, 05:41
Зачинщика конфликта в баре DOSKI задержали
Мужчину задержали на 48 часов
9 сентября 2024, 15:34
По факту хулиганства в баре Doski возбуждено уголовное дело
Участники инцидента были установлены.
9 сентября 2024, 11:05
В полиции поделились подробностями ЧП с пострадавшими в пермском баре DOSKI
Источник Properm.ru сообщает, что ни одного выстрела произведено не было.
9 сентября 2024, 05:54
Владельцев ночного клуба в Перми подозревают в наркоторговле и педофилии
7 сентября 2024, 08:47
2011
Организатор стрельбы в клубе «Pirogi» объявлен в федеральный розыск
29 сентября был задержан еще один подозреваемый по делу о нападении на охранников ночного клуба.
30 сентября 2011, 06:24
Пострадавшие по делу о «Хромой лошади» пошли на мировую с Анатолием Заком
В рамках соглашения, заключенного между сторонами, родственники Зака должны ежемесячно выплачивать по 30 тысяч рублей четырем пострадавшим от имени подсудимого.
21 сентября 2011, 09:10
Стрельба у клуба «Pirogi»: двух хулиганов задержали, двух объявили в розыск
Личности четырех из двадцати правонарушителей, устроивших стрельбу у клуба «Pirogi», установлены.
19 сентября 2011, 06:44
Спецпроект
Обзор Properm.ru: в каком клубе лучше?
В пятницу и субботу пермские клубы открывают свои двери для посетителей.

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