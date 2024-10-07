Ночной клуб

Пострадавшие по делу о «Хромой лошади» пошли на мировую с Анатолием Заком

В рамках соглашения, заключенного между сторонами, родственники Зака должны ежемесячно выплачивать по 30 тысяч рублей четырем пострадавшим от имени подсудимого.