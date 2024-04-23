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Nordwind

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2024
Туроператор запустит из Перми чартерные рейсы в Калининград
Полеты будут выполняться до 30 сентября текущего года.
23 апреля 2024, 09:39
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
Российские перевозчики и РЖД также предоставили возможность вернуть или бесплатно обменять билеты.
28 марта 2024, 06:47
2017
На три месяца в Перми открывается новый авиарейс в Москву
16 июня 2017, 07:28

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