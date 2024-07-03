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Новая галерея

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2024
У нового здания Пермской галереи в старинном здании откроют кафе
Здание расположено на территории Завода Шпагина
3 июля 2024, 13:58
Первая выставка в новом здании Пермской галереи откроется осенью
Ранее озвучивались более ранние сроки — лето 2024 года.
23 января 2024, 06:48
2015
Аукцион на право приобретения здания для пермской галереи пройдет в августе
Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Пермкого края Виктор Федоровский.
13 августа 2015, 12:34
Единственная заявка на приобретение здания для пермской галереи отклонена
Заявка ООО «Тандем» признана несоответствующей требованиям.
13 августа 2015, 06:55
Краевые власти отменили аукцион на приобретение здания для галереи
На сайте госзакупок размещено извещение об отмене закупочных процедур по решению заказчика. Когда будет объявлен новый аукцион - пока неизвестно.
10 июля 2015, 11:59
Краевые власти готовы выкупить здание для галереи за 513 млн рублей
Здание под галерею должно иметь не менее 3 этажей, общая площадь не менее 3,5 тыс. кв. м. Заявки на участие в аукционе подаются до 15 июля 2015 года. Дата проведения аукциона намечена на 20 июля 2015 года.
30 июня 2015, 07:55
Здание под размещение галереи оценили в 598 миллионов рублей
Всего на переезд галереи, говорят в краевом минкульте, в бюджете края предусмотрено 1,2 млрд рублей: по 600 млн в 2015 и 2016 годах. Контракт по выкупу здания должен быть заключен до 30 мая 2015 года.
8 апреля 2015, 08:48
Пермяки не верят в перенос зоопарка, строительство аэропорта и IKEA
17 февраля 2015, 11:00
2014
Власти договорились о продлении безвозмездного договора аренды галерее
Стороны продолжат переговоры о помощи церкви в реконструкции Кафедрального собора, который через несколько лет должна покинуть галерея.
24 декабря 2014, 11:38
Пермской художественной галерее выкупят бывшие казармы ПВКИКУ
Нынешнее здание «хранилища искусства» перейдет Пермской епархии.
24 октября 2014, 12:37
Спецпроект
Без здания, но с концепцией: Пермская галерея готовится к рывку
Самый «брендовый» музей Перми представил концепцию развития до 2020 года. Директор галереи Юлия Тавризян уверена, что документ должен послужить базой для будущего архитектурного проекта здания ПГХГ.
Какой может стать галерея. Изучаем проект до обсуждения на градсовете
Автор проекта Сергей Шамарин представил членам градостроительного совета при губернаторе концепцию адаптированного здания Речного вокзала.
12 февраля 2014, 10:58
2013
«Чтобы разместить галерею в Речном вокзале, его необходимо снести»
Состояние памятника архитектуры таково, что реконструировать его невозможно.
7 ноября 2013, 08:24
2012
Спецпроект
Петера Цумтора в Перми приняли холодно. Но проект галереи он все же защитил
Пермские архитекторы проектировщика ругали, а представители культуры хвалили. Сам Цумтор заверил всех: «Когда я что-то где-то строю, люди приезжают смотреть на здание».
Спецпроект
Новости, на которые «присели» пользователи раздела «Недвижимость»
Каждый охотник (за новостями) желает знать, где живет трафик. Подводя итоги года, мы выяснили, какие темы, связанные с недвижимостью, вызвали интерес пермяков.
Галерея не сможет выполнить договор, предложенный Пермской епархией
Стороны все еще не могут договориться об условиях использования Спасо-Преображенского собора в качестве места хранения коллекции галереи.
8 октября 2012, 11:11
Епархия позволила галерее пользоваться своим зданием еще два года
С последующим продлением договора безвозмездного пользования.
5 октября 2012, 06:36
2011
Пермской галерее пообещали дать пять лет на подготовку к переезду
Агентство по управлению Росимуществом официально объявило о передаче здания Спасо-преображенского собора в собственность Пермской епархии.
6 декабря 2011, 07:59
Церковь не может поделить собор с Пермской художественной галереей
Из-за проходящих богослужений приходится постоянно сворачивать экспозиции, что может нанести вред произведениям искусства.
10 сентября 2011, 05:19

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