Новая галерея

Краевые власти готовы выкупить здание для галереи за 513 млн рублей

Здание под галерею должно иметь не менее 3 этажей, общая площадь не менее 3,5 тыс. кв. м. Заявки на участие в аукционе подаются до 15 июля 2015 года. Дата проведения аукциона намечена на 20 июля 2015 года.