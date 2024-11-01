properm.ru
ГлавноеВсе новости

Новогор-прикамье

Выбрать дату
Ноябрь
Адреса и даты. Плановый ремонт приведет к временному отключению воды у сотен пермяков
1 ноября, 03:09
Октябрь
Под отключения воды в конце октября попадут десятки домов в четырех районах Перми
26 октября, 08:36
Центр, Закамск и Парковый. Где на этой неделе временно отключат воду в Перми
21 октября, 09:12
Жители Нагорного в субботу днем остались без воды
19 октября, 12:40
В ближайшие дни отключения холодной воды пройдут в десятках домов Перми
19 октября, 05:30
Часть домов в Заостровке и Балатово будут отключать от водоснабжения на этой неделе
7 октября, 10:58
Сентябрь
Десятки домов будут на время оставаться без воды на этой неделе в Перми
30 сентября, 05:05
В двух районах Перми пройдет масштабное отключение воды. Кого оно коснется
20 сентября, 08:19
Отключения воды снова будут мешать жить некоторым пермякам. График проведения работ
9 сентября, 06:39
Часть домов в Закамске останется без воды на целые сутки
6 сентября, 05:24
Некоторые пермяки останутся без холодной воды на этой неделе. График отключений
2 сентября, 06:33
Август
Фотофакт. Пермяки заметили потоп у здания на Героев Хасана
16 августа, 08:12
Часть домов в трех районах Перми на время останутся без холодной воды
12 августа, 07:55
Центр, Заостровка и Свердловский. В каких домах Перми отключат воду на этот раз
5 августа, 04:59
Часть домов в Индустриальном районе останется без воды на полтора дня
1 августа, 06:30
Июль
Отключения холодной воды пройдут в некоторых домах Перми на этой неделе
29 июля, 05:50
Январский, Голованово, Закамск. Десятки домов на неделе временно останутся без воды
22 июля, 05:24
На улице рядом с ПГНИУ на пять дней частично закроют движение транспорта. Схема
16 июля, 08:25
Голованово, Мотовилиха и Данилиха. В некоторых домах Перми на неделе отключат воду
15 июля, 05:07
Мотовилиха, Закамск, Свердловский. Часть домов в Перми временно останется без воды
8 июля, 04:43

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика