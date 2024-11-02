properm.ru
ГлавноеВсе новости

Новости телекома

Выбрать дату
Ноябрь
Более 1,3 миллиона звонков от мошенников заблокировал билайн в Пермском крае
2 ноября, 10:30
Октябрь
Оператор билайн развернул VoWiFi на всю федеральную сеть
30 октября, 04:42
Оператор билайн запустил домашний интернет еще в 90 тысячах квартир жителей Перми
9 октября, 11:47
Люди старшего поколения стали чаще знакомиться в сети
2 октября, 10:28
Сентябрь
Оператор билайн запустил мини-сериал о мобильной связи
Зрители смогут больше узнать о работе базовых станций и умной сети.
26 сентября, 11:11
Безопасный старт школьного сезона: 5 советов от психолога билайн университета
5 сентября, 11:37
Корм для змеи, пугало и лесник помогли инженерам билайна сохранить надежность сети
Сотрудники билайна поделились несколькими любопытными историями, когда находчивость помогала им выходить из самых неожиданных ситуаций.
3 сентября, 11:32
Август
Сплитуй в билайне — покупай, что хочешь, а плати частями
30 августа, 08:03
Безопасность в лесу: 5 правил для грибников от билайн и «ЛизаАлерт»
28 августа, 06:25
билайн запустил детские сим-карты с бесплатной защитой от спама и мошенников
20 августа, 11:24
Смартфон с оплаченной связью и аксессуарами — готовимся к новому сезону с выгодой
13 августа, 11:51
Эксперты билайна рассказали, как не попасться на удочку телефонных мошенников
8 августа, 07:53
Июль
Как защитить себя и свою семью от телефонных мошенников? Рекомендации
26 июля, 11:15
Оператор билайн запустил защиту от телефонных мошенников в мессенджерах
24 июля, 06:34
билайн открыл предзаказ на линейку смартфонов Samsung Galaxy — Z Fold6 и Z Flip6
15 июля, 13:08
Июнь
Оператор билайн развернул VoLTE на всю федеральную сеть
27 июня, 13:48
Оператор билайн представил «Выгодный роуминг»: единые условия в 185 странах
24 июня, 11:00
Май
К лету готов! Собери свой летний комплект со смартфоном и оплаченной связью в билайне
20 мая, 10:58
Как оставаться на связи при нуле — 5 лайфхаков от билайна
15 мая, 13:21
Апрель
билайн бизнес перезапустил сервис улучшения мобильного покрытия
Настроить сотовую связь на подземных парковках, складах, территории коттеджных посёлков и других объектах помогает специальное оборудование.
26 апреля, 09:30

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика