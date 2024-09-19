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Новостройки

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Сентябрь
Кировская компания «Железно» разработала мастерплан на всю Заимку
19 сентября, 12:45
«СтройПанельКомплект» попался на занижении площади построенных квартир
4 сентября, 08:05
Август
Аналитики предсказывают снижение цен на квартиры в новостройках
20 августа, 12:23
Что ожидает рынок жилья после повышения ключевой ставки? Отвечает пермский эксперт
8 августа, 09:13
Июль
В Перми цены на первичное жилье растут, несмотря на отмену льготной ипотеки
30 июля, 03:44
В пермских новостройках средняя цена квадрата за год выросла более чем на 20%
24 июля, 03:43
В России продлили программу семейной ипотеки до 2030 года
10 июля, 12:46
В Перми осталось четыре долгостроя. История с обманутыми дольщиками почти завершена
7 июля, 05:51
На месте долгостроя Пермской фармакадемии в Мотовилихе построят ЖК с фонтаном
6 июля, 13:35
Новостройки Перми стали одними из самых дешевых в РФ
5 июля, 07:32
Июнь
Стала известна стоимость подъема на первую в России смотровую башню в Губахе
Высота смотровой площадки — 40 метров.
16 июня, 12:14
Май
Соседи элитного дома от ПМД жалуются на действия застройщика. Что произошло
24 мая, 10:49
В мае разница цен новостроек и вторичного жилья в Прикамье составила 29%
23 мая, 04:29
В Перми площадь трети «однушек» оказалась меньше нормативов
21 мая, 06:25
Лучше, чем в центре! Рассказываем о преимуществах жизни в отдаленных районах
20 мая, 11:55
Стоимость вторичного жилья в Перми продолжает снижаться
13 мая, 11:51
На победное решение по Черняевскому лесу подана апелляционная жалоба
13 мая, 08:06
Этажность новостроек в Перми снизилась на три этажа за пять лет
13 мая, 04:57
Апрель
На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники
24 апреля, 11:27
Застройщик получил разрешение на возведение первого дома у площади Карла Маркса
21 апреля, 06:31

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