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Нож

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Июль
За попытку угона автомобиля пермяка посадили на четыре года
18 июля, 08:26
В Прикамье осудили 65-летнего рецидивиста за попытку убийства
13 июля, 05:47
Июнь
Пермский краевой суд рассмотрел жалобу убийцы бездомного у мусорной площадки
24 июня, 06:17
Март
В Курске пермячку убил мужчина, с которым она познакомилась в социальной сети
21 марта, 05:18
Февраль
В Прикамье сотрудница МФЦ зарезала супруга за то, что он заподозрил ее в измене
27 февраля, 13:47
Декабрь 2023
В Прикамье наркоман напал на сотрудницу аптеки с ножом
18 декабря 2023, 12:29
Ноябрь 2023
Бывший спасатель в Прикамье убил своего знакомого из-за жены
20 ноября 2023, 11:23

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