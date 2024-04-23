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НПО Искра

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Апрель
Сотрудник НПО «Искра» начислял премии подчинённым, но деньги забирал себе
23 апреля, 15:27
Июнь 2023
Пермское НПО «Искра» попала под новый, одиннадцатый, пакет санкций Евросоюза
В документах отмечают вклад предприятия в «агрессивную войну против Украины».
23 июня 2023, 13:23
Май 2023
Бывшего замгендиректора НПО «Искра» Лупандина приговорили к 4 годам колонии вместо 18
31 мая 2023, 05:27
Бывшего замглавы НПО «Искра» Алексея Лупандина требуют отправить в колонию на 18 лет
В начале года Лупандина осудили за присвоение 773 тыс. рублей благотворительной помощи.
4 мая 2023, 11:36

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