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Нто

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2024
В Перми продолжают убирать незаконные торговые объекты
1 ноября, 09:15
В Перми демонтировали 12 незаконных торговых объектов
24 сентября, 12:43
«Амкар Пермь» оспаривает решение о сносе павильона с фан-атрибутикой
3 сентября, 05:59
Власти Перми продолжают убирать киоски, павильоны и другие объекты с улиц
За июль убрано 11 незаконных торговых объектов
5 августа, 12:08
Фотофакт. Вместо помещения для участкового в Верхней Курье установили павильон «Торты»
3 августа, 12:02
В Перми рядом с Центральным колхозным рынком планируется снести киоски
6 июня, 05:22
В Перми вновь заявляют о предстоящем сносе мини-рынка на улице Островского
В 2022 году здесь был снесен авторынок.
21 мая, 04:25
Автостоянка, палатка и киоск. В апреле в Перми демонтировали семь незаконных объектов
3 мая, 12:47
У Центрального рынка в Перми снесут три незаконных киоска
19 апреля, 09:48
В Перми вынесены уже несколько десятков штрафов за торговлю табаком в павильонах
Запрет на продажу табачных изделий в НТО начал действовать в марте.
21 марта, 06:00
В Перми начались рейды по выявлению продажи табака в павильонах
В городе с начала марта вступил запрет на торговлю табаком в НТО.
18 марта, 13:58
С начала февраля в Перми демонтировано 57 незаконных НТО
Добровольно предприниматели убрали 49 киосков и павильонов.
11 марта, 16:20
Пермяков призывают сообщать о продаже сигарет в киосках
12 февраля, 16:36
Власти Перми готовятся ликвидировать продажу табака в павильонах с 1 марта
6 февраля, 13:17
Суд отменил требования к размерам пермских НТО
15 января, 14:50
2023
Губернатор Пермского края выступил за полный запрет вейпов
7 декабря 2023, 04:10
С начала года в Перми демонтировано более 600 незаконных киосков и павильонов
25 октября 2023, 08:19
В Пермском крае прокуратура защитила права владельцев НТО
14 октября 2023, 12:22
Власти Прикамья хотят запретить продажу вейпов в киосках, но есть исключения
Глава региона хочет запретить продажу в киосках не только вейпов, но также сигарет и кальянов.
3 октября 2023, 03:17
Кофейня попыталась обмануть приставов в Перми ради сохранения киоска на Компросе
Предпринимателей обязали убрать киоск, они это сделали, но затем вернули НТО.
2 октября 2023, 06:06

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