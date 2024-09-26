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Нытва

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Сентябрь
В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек на пожаре
26 сентября, 04:26
В Нытве отменили автобусные рейсы в Пермь из-за отсутствия бензина
18 сентября, 04:05
Август
Стали известны самые опасные и аварийные трассы Пермского края
14 августа, 06:40
Закрывать школу в деревне Луговая не будут, пока не отремонтируют дорогу
11 августа, 03:56
Июль
На пожаре в Нытве ребенок получил ожоги
25 июля, 06:11
Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков
Последние четыре года Веселков был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.
16 июля, 09:00
Видео. «Умрет деревня!» В Прикамье закрывают общеобразовательную школу
10 июля, 07:19
В Нытве чиновники передумали закрывать корпус детского сада
3 июля, 06:10
В Пермском крае родители выступают против закрытия корпуса детского сада
1 июля, 12:50
Июнь
В Нытве завтра простятся с погибшим в ходе СВО гранатомётчиком
Виктор Лаговский погиб в средине апреля этого года
16 июня, 12:48
В ходе СВО погиб мотострелок из Нытвенского округа
14 июня, 15:02
Следком проводит проверку по факту гибели подростка от молнии в Нытве
4 июня, 16:43
В Прикамье убило молнией 14-летнего мальчика
4 июня, 12:57
Май
Нытвенский суд оштрафовал распространителя контрафактных сигарет на 100 тысяч рублей
Полицейскими была изъята нелегальная продукция на сумму в 113 тыс. рублей.
25 мая, 10:30
В Прикамье простятся с погибшим на СВО Сергеем Каменщиковым из Нытвы
24 мая, 03:23
Глава Нытвы может покинуть свой пост уже в ближайшее время
У властей региона есть претензии к работе
15 мая, 04:52
В Нытве пьяный 40-летний водитель УАЗа врезался в стену здания
14 мая, 06:11
За застреленного лося житель Нытвы заплатил 400 тысяч рублей возмещения ущерба
Мужчина убил животное в период, когда охота запрещена.
13 мая, 12:40
В ходе СВО погиб наводчик из Нытвенского округа Сергей Ощепков
10 мая, 09:12
Апрель
Под Нытвой сгорел склад строительных материалов
27 апреля, 09:52

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