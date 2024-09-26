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Нытвенский округ

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Сентябрь
Пермская прокуратура взяла под контроль расследование дела о гибели людей на пожаре
26 сентября, 05:04
Стало известно о состоянии пострадавших на пожаре в Нытвенском округе
26 сентября, 03:52
На спецоперации погиб военнослужащий из Нытвенского округа Владислав Кайзер
6 сентября, 08:08
Июнь
В Пермском крае простятся с погибшим на СВО Евгением Шистеровым
19 июня, 03:44
Май
В ходе СВО погиб наводчик из Нытвенского округа Сергей Ощепков
10 мая, 09:12

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