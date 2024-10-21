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ОАО РЖД

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Октябрь
Ездить из Перми в Санкт-Петербург теперь можно будет чаще
21 октября, 12:42
В Прикамье 12-летние подростки разбили линзы железнодорожных светофоров
16 октября, 14:35
«Объяснить суду, как люди мучаются». Начался процесс по ж/д переходу на Мулянке
8 октября, 03:00
Август
В Перми сломалась импортозамещённая электричка «Финист» — вышли из строя двигатели
27 августа, 12:32
Июль
По факту травмы пассажира поезда на станции Чад возбуждено дело
По факту травмы пассажира поезда на станции в Пермском крае возбуждено дело
5 июля, 12:50
Апрель
Вынесен приговор железнодорожнице, по вине которой в аварию попал пермский поезд
В ноябре прошлого года поезд «Адлер-Пермь» столкнулся с маневровым локомотивом.
23 апреля, 14:32
На Мулянке появился железнодорожный переход. Правда, пока только на бумаге
19 апреля, 07:38
В Прикамье в этом сезоне будут ремонтировать железнодорожные пути двух направлений
9 апреля, 04:40
Март
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
28 марта, 06:47
Февраль
В Перми на год перекроют путепровод над Транссибом по улице Карпинского
В связи с реконструкцией моста на улице Карпинского изменится схема движения городского транспорта.
14 февраля, 09:31

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