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Объект культурного наследия

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Октябрь
Китайское кладбище в Перми внесли в госреестр объектов культурного наследия
28 октября, 05:30
Торги на проведение текущего ремонта в здании ОКН «Училище народное» не состоялись
19 октября, 13:18
В Перми отреставрируют объект культурного наследия краевого значения
17 октября, 10:10
Фасад «дома со львами» в центре Перми должны отремонтировать до октября 2027 года
14 октября, 09:02
Август
Владелец хлебозавода №1 не смог оспорить торги по продаже проходной и киоска
16 августа, 05:03
Суд постановил снять вывеску кафе «Гости» с памятника архитектуры в центре Перми
14 августа, 04:59
Спецпроект
Памятник архитектуры в Пермском крае продается за смешные деньги. Узнали, почему
Здание было построено еще в 1887 году.
В Перми ищут подрядчика для восстановления «Пассажа торгового №2 Черного рынка»
Цена контракта — 2 млн 213 тыс. рублей.
9 августа, 09:54
Один из корпусов завода Шпагина отремонтируют за 11,4 миллиона рублей
5 августа, 06:02
Июль
«Работы по уничтожению исторического памятника ведутся сейчас». Пермяк возмущен стройкой детской площадки и тротуаров над древним кладбищем в Чердыни
27 июля, 09:59
Инспекция по охране ОКН требует убрать силомер и караоке-будку у пермского ЦУМа
16 июля, 07:50
На пожарную безопасность «Дома пароходчика Любимова» потратят почти 2 миллиона
15 июля, 08:04
Июнь
В Перми отремонтируют одно из старейших медицинских учреждений города
27 июня, 11:33
В кампусе ПГНИУ началась реставрация двух исторических корпусов
25 июня, 07:05
В Перми ищут еще одного подрядчика на восстановление старинного училища
Цена контракта составила 9 млн 419 тыс. рублей.
10 июня, 10:04
Май
Воскресенскую церковь в Соликамске отреставрирует пермский подрядчик
27 мая, 06:29
В Перми хотят отремонтировать гостиницу, в которой жил Великий князь Михаил Романов
22 мая, 05:53
Окончено расселение аварийного гуманитарного корпуса Пермского медуниверситета
22 мая, 03:03
Апрель
Проект реставрации исторического здания кардиодиспансера в Перми прошел госэкспертизу
27 апреля, 11:42
Стало известно, во сколько обойдется ремонт Заксобрания Пермского края
25 апреля, 10:58

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