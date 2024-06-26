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Обмен

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2024
Видео. Из украинского плена освободили военнослужащего из Пермского края
Пермяк находился в плену с осени 2023 года.
26 июня 2024, 05:02
Авиакомпании из Китая предложили вернуть деньги за билеты после теракта в «Крокусе»
Российские перевозчики и РЖД также предоставили возможность вернуть или бесплатно обменять билеты.
28 марта 2024, 06:47
Пермский омбудсмен уточнил данные о количестве вернувшихся пермяков из плена
Первый за полгода обмен случился 3 января.
5 января 2024, 05:18
2016
Интерфакс: Надежду Савченко могут обменять на Виктора Бута и Ярослава Ярошенко
В посольстве США в России заявили, что не рассматривают подобную возможность обмена.
29 марта 2016, 16:00
2014
Россия перестанет отправлять школьников в США по образовательной программе
Эксперты утверждают, что российские власти таким способом сворачивают все контакты с Соединенными Штатами.
1 октября 2014, 02:45

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