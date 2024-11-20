Оборудование

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Ноябрь
Жители Кислотных дач в Перми на сутки останутся без воды
20 ноября, 06:46
Сентябрь
Пермская художественная галерея покупает мебель за 3,5 миллиона рублей
23 сентября, 10:43
Готовность к отопительному сезону в Прикамье составляет 96%
12 сентября, 03:27
Август
Найдена вакансия для пермяков с зарплатой под 200 тысяч. Опыт не нужен
22 августа, 05:42
Июнь
Санкции ЕС поставили под вопрос будущее газовой отрасли России
25 июня, 10:50
С начала года пермские перевозчики были оштрафованы на 16,7 миллиона рублей
18 июня, 02:44
Февраль
В Свердловской ЖД рассказали, когда запустят электропоезд «Финист» в Прикамье
После завершения проверки железнодорожных составов начнется их регулярная эксплуатация в Пермском крае.
12 февраля, 10:44
Январь
Пермские власти ищут компанию для уничтожения техники Apple и Samsung
Подрядчика для этих работ хотят найти за 6,7 тыс. рублей.
26 января, 06:22

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