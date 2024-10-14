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Обрушение

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Бастрыкин запросил доклад по ситуации с разрушающимся домом в Чайковском
14 октября, 11:29
Жители обрушившегося в Перми дома с понедельника смогут вернуться в квартиры
20 сентября, 14:10
Прокуратура и СУ СК проводят проверку по факту обрушения стены дома на Клары Цеткин
11 сентября, 07:07
В Перми под обрушением перекрытия частного гаража погиб человек
29 июля, 04:44
Бастрыкин затребовал доклад о долгом нерасселении дома 1956 года в Кунгуре
21 июля, 11:19
Бастрыкин потребовал возбудить дело о нерасселении из аварийного дома в Краснокамске
2 мая, 04:51
В Евпатории дотла сгорел зоопарк. Удалось спасти женщину и несколько животных
16 апреля, 09:32
2023
В Пермском крае ЧП в шахте, погиб человек
В шахте на Усть-Яйвинском руднике в Пермском крае обрушилась кровля, в результате ЧП погиб один человек, сообщили в региональном МЧС.
11 октября 2023, 21:01

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