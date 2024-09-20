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Обрушение дома

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Жители обрушившегося в Перми дома с понедельника смогут вернуться в квартиры
20 сентября, 14:10
Прокуратура и СУ СК проводят проверку по факту обрушения стены дома на Клары Цеткин
11 сентября, 07:07
Мэр Перми рассказал, есть ли пострадавшие при обрушении стены дома на Клары Цеткин
11 сентября, 06:02
В Печоре Республики Коми частично рухнул дом. На состояние здания жаловались жильцы
11 мая, 12:08
2023
Ремонт дома на Комсомольском проспекте в Перми признали незаконной реконструкцией
6 декабря 2023, 07:25
Жители дома в центре Перми боятся обрушения
1 декабря 2023, 06:59
В Перми накренилась многоэтажка на Ким, 14. Соседи опасаются ее обрушения
6 ноября 2023, 08:58
Жильцы решили не переселяться из дома в Пермском крае, где рухнула стена
Местные жители отказались от жилья, которое предлагали власти.
1 июля 2023, 13:02

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