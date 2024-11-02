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Общепит

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Ноябрь
В Сиве на месяц закрыли кафе с сотрудниками без медкнижек и мухами в помещениях
2 ноября, 11:38
За год количество кондитерских в Перми увеличилось на 70%
2 ноября, 03:13
Октябрь
Пермячка стала «Кондитером года» по версии экспертов национальной премии WHERETOEAT
26 октября, 05:32
Пермский ресторан вошел в десятку лучших в центральном округе России
25 октября, 10:20
В центре Перми появится новый ресторан с мистической атмосферой
24 октября, 05:50
Цены на шаурму в Перми подскочили на 10%
16 октября, 07:18
В Перми откроется еще одно кафе «Восток-папа»
15 октября, 10:25
В Перми в техническом режиме начало работать второе кафе-пекарня «Дом Демидовых»
9 октября, 03:52
Из-за насекомых в Прикамье закрыли кафе с шаурмой
7 октября, 10:42
Шесть пермских ресторанов вошли в шорт-лист премии WHERETOEAT
1 октября, 05:02
Сентябрь
В Перми открылась третья кофейня «Белый слон»
28 сентября, 04:15
Около пермского аэропорта откроется кафе Chicken
24 сентября, 09:03
Бистро русской кухни «Матрёшка» появится в пермском аэропорту
23 сентября, 06:51
Бар Сергея Жукова в Перми начнет работать в начале октября
20 сентября, 10:59
В лонг-лист национальной премии попали 24 пермских ресторана и кафе
17 сентября, 07:38
Владельца пермского кафе оштрафуют за непристойное выражение в рекламе
12 сентября, 07:53
Фото. В Перми откроется бар солиста поп-группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова
9 сентября, 10:08
Август
Харчевня «Длинный нос» возвращается после закрытия в пирамиде на Крисанова
20 августа, 07:24
В центре Перми закрывается кофейня Cup by Cup
8 августа, 12:40
Рядом с ЦУМом в Перми откроется клубничная мастерская
6 августа, 15:32

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