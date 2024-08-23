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Общероссийский народный фронт

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2024
В Перми проведут капитальный ремонт одного из подземных переходов на Набережной
Со стен перехода уже начала отходить краска.
23 августа 2024, 02:53
Власти Перми потратят еще 11 миллионов на ремонт подземного перехода на Уральской
Своей позицией в социальных сетях поделилось регионального отделение «Народного фронта».
6 августа 2024, 06:26
2015
Траты РЖД на пиар перевалили за полмиллиарда. На компанию Якунина пожаловались в Счетную палату
В ОНФ считают, что госмонополии ввиду отсутствия конкуренции вообще не нужна реклама.
6 августа 2015, 04:22

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