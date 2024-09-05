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Общественная безопасность

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Сентябрь 2024
В ДК в Ильинском округе появятся системы экстренного оповещения
Но произойдет это только через два года.
5 сентября 2024, 15:11
Апрель 2024
В одном из муниципалитетов Прикамья 10 апреля запретят продажу алкоголя
Ограничение будет действовать с 8:00 до 23:00.
10 апреля 2024, 09:14
Март 2024
В среду в Прикамье пройдет комплексная проверка систем оповещения
Сирены будут звучать на протяжении трёх минут
4 марта 2024, 13:30
Декабрь 2023
В Совет по туризму Перми вошел заместитель мэра по безопасности Алексей Туров
Возглавила совет и. о. замглавы администрации Перми Яна Фурман.
5 декабря 2023, 13:27

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