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Общественный совет

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2024
Председателем Общественного совета в Перми стал этнолог Михаил Каменских
Первое заседание Общественного совета города прошло 10 июля.
11 июля 2024, 03:31
2014
Сергей Кущенко согласился войти в Общественный комитет попечителей Перми
Предложение вице-президенту Международного союза биатлонистов России сделал и.о. главы администрации Перми Дмитрий Самойлов.
11 апреля 2014, 08:26
2012
Действие сертификата о сдаче ЕГЭ продлят до трех лет
В Минобразовании прислушались к мнению Общественного совета.
14 ноября 2012, 06:00
2011
Гордума предложила Заксобранию принять законопроект о гражданском контроле
17 ноября в Перми состоялось очередное заседание общественного совета при Пермской городской думе.
18 ноября 2011, 04:50
Нургалиев: алкоголиков нужно лечить принудительно
Глава МВД считает, что процесс алкоголизации и наркомании в нашей стране грозит перерасти в национальную катастрофу.
26 сентября 2011, 08:44
Бензин АИ-92: проездим до 2013 года
Владимир Путин подписал постановление о прекращении производства бензина стандарта Евро-2
13 сентября 2011, 04:07

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